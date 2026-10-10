Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 54 ilden 115 kooperatifin 126 projesine toplam 65 milyon lira hibe desteği sağlanmasına karar verildiğini açıkladı. Kadın kooperatiflerinin e-ticaret ve market raflarında daha fazla yer alması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Bolat, Türkiye’nin hizmet ihracatının 125,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bolat ayrıca, son 5 yılda 80 bin 150 kültür ve tabiat varlığının yurt dışına kaçırılmasının önlendiğini bildirdi.

Ömer Bolat: 115 Kooperatifin 126 Projesine Hibe Desteği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu iş birliğinde Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen “Kültür ve Sanatla Büyüyen Ticaretin Hikayesi Forumu”na katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili İskender Pala, oyuncu Hülya Koçyiğit, sektör temsilcileri ve davetlilerin de yer aldığı forumda kültür ve sanatın ticarete katkısı, Türk markalarının küresel rekabet gücü, tasarım, e-ihracat ve yaratıcı endüstriler ele alındı.

Forumda konuşan Bolat, Türkiye’de yaklaşık 12 bin kooperatif ve 2 milyon kooperatif ortağı bulunduğunu belirterek kadın kooperatiflerine yönelik destekler hakkında bilgi verdi.

Bu yıl 54 ilden 115 kooperatifin 126 projesine 65 milyon lira hibe desteği sağlanmasına karar verildiğini açıklayan Bolat, desteklerin 2021 yılından bu yana sürdüğünü ifade etti.

Kadın Kooperatiflerine E-Ticaret ve Market Desteği

Kadın kooperatiflerinin ürünlerini daha geniş pazarlara ulaştırabilmesi için e-ticaret şirketleriyle protokoller imzaladıklarını belirten Bolat, satışlarda uygulanan komisyonların düşürülmesi konusunda katkı sağladıklarını söyledi.

Bolat, e-ticaret kanallarında kadın kooperatiflerinin ürünlerine en az yüzde 1 pay ayrılmasını hedefleyen uygulamanın yanı sıra market raflarında da bu kooperatiflerin ürünlerine yer verilmesini sağladıklarını kaydetti.

Kooperatiflere iş kurma, personel istihdamı ve fuarlara katılım gibi alanlarda da destek verildiğini aktaran Bolat, kadın girişimcilerin pazarlama sorunlarının aşılmasının önemine dikkat çekti.

Türkiye’nin Hizmet İhracatı 125,5 Milyar Dolara Ulaştı

Türkiye ekonomisindeki büyümeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bolat, ülkenin milli gelirinin 238 milyar dolardan 1,7 trilyon dolara yükseldiğini belirtti.

Mal ihracatının 36 milyar dolardan eylül itibarıyla 284 milyar dolara, hizmet ihracatının ise 14 milyar dolardan 125,5 milyar dolara ulaştığını ifade eden Bolat, bu sonuçların zorlu bölgesel koşullara rağmen elde edildiğini söyledi.

Kültür ve sanatın ekonomik faaliyetlerle buluşmasının Türkiye’nin uluslararası tanıtımına ve markalarının rekabet gücüne katkı sağlayacağını vurgulayan Bolat, Türk filmlerinin dünyanın farklı bölgelerinde geniş izleyici kitlelerine ulaştığını da dile getirdi.

80 Bin 150 Kültür ve Tabiat Varlığının Yurt Dışına Kaçırılması Önlenmiş

Kültür varlıklarının korunmasına yönelik çalışmalara da değinen Bolat, Gümrük Muhafaza birimlerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli operasyonlar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bolat, son 5 yılda, 2026 yılı eylül ayı sonu itibarıyla 133 yakalama olayı gerçekleştirildiğini ve toplam 80 bin 150 kültür ve tabiat varlığının yurt dışına kaçırılmasının engellendiğini açıkladı.

Tarihî eserlerin yalnızca maddi değer taşıyan nesneler olmadığını belirten Bolat, bu eserlerin toplumun tarihini ve hafızasını yansıttığını ifade etti.

Davut Gül ve İskender Pala’dan Kültür ve Ticaret Vurgusu

İstanbul Valisi Davut Gül, ticaretin kültür ve sanatla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek üretimde kaliteye, emeğe ve geleneksel değerlere önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili İskender Pala ise kültürün toplumların kimliğini oluşturan temel birikim olduğunu ifade etti. Pala, geçmişten gelen kültürel değerlerin geleceğe taşınması ve insanların kendi hikâyelerini farklı alanlarda anlatabilmesinin önemini vurguladı.

Forumda kamu, akademi, iş dünyası ve sanat temsilcileri, kültürel üretimin ticarete katkısını ve Türkiye’nin uluslararası alandaki görünürlüğünün artırılmasını değerlendirdi.