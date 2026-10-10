Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlere ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 20 ve 13 yıl önce işlenen iki cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda bugüne kadar 60 dosyada 67 kişinin ölümüne ve 7 kişinin yaralanmasına ilişkin olayların aydınlatıldığını bildirdi.

Kırşehir’de 20 yıllık cinayetin izine ulaşıldı

Kırşehir’in Akpınar ilçesinde, 5 Şubat 2006 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Rıza Güzel’in dosyası yeniden incelendi. Tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler doğrultusunda olayın cinayet olabileceğine ilişkin delillere ulaşıldı.

Üç ilde 6 adrese düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Rıza Güzel’e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklanırken 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Samsun’daki 13 yıllık cinayette 2 tutuklama

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 1 Haziran 2013 tarihinde ateşli silahla öldürülen Arif Yılmaz’ın dosyası da yeniden ele alındı. Soruşturma kapsamında mevcut deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları gelişen teknolojik imkânlardan yararlanılarak yeniden analiz edildi.

Daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kişilerin de aralarında bulunduğu 28 kişiye ait iletişim verileri karşılaştırıldı. Teknik analizler ve yeni tanık beyanları sonucunda olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

“Adaletin izini sürmekten vazgeçmeyeceğiz”

Akın Gürlek, soruşturmaların yürütülmesinde görev alan Cumhuriyet başsavcılıklarına, il jandarma komutanlıklarına ve çalışmalara katkı sunan kamu görevlilerine teşekkür etti.

Gürlek, faili meçhul dosyaların aydınlatılması, mağdurların ve ailelerinin adalet beklentilerinin karşılanması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.