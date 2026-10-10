Altın piyasasında hareketlilik sürerken, hafta sonuna girilirken fiyatlardaki yukarı yönlü seyir yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer aldı. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yeni seviyeler kaydedildi.

Güvenli liman olarak görülen altına yatırım yapan vatandaşlar, piyasadaki son fiyat değişimlerini yakından takip ediyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik, hem yatırımcıların hem de düğün hazırlığı yapan vatandaşların ilgisini çekiyor.

Piyasalardan alınan verilere göre güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.644 TL

Çeyrek altın: 10.863 TL

Yarım altın: 21.719 TL

Tam altın: 41.133 TL

Altın piyasasında yaşanan gelişmeler yakından izlenirken, fiyatların önümüzdeki süreçte nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.