Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 175 bini aşan üyesini temsil eden Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimleri(10 Ekim 2026 Cumartesi günü Söğütözü’ndeki Ankara Ticaret Odası Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde yapıldı. 25 bine yakın üyenin oy kullandığı seçimler, ATO tarihin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olarak tarihe geçti.

68 meslek komitesinde yer alan 1383 aday, 96 liste halinde yarıştı. 132 sandıkta oy kullanma işleminin yapıldığı seçimler, saat 09.00’da başladı ve saat 17.00’da tamamlandı. Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı denetiminde yapılan seçimde, sandıkların kapanmasının ardından oy sayımı gerçekleştirildi. ATO üyelerinin oylarıyla 68 Meslek Komitesi’nin 205’i Meclis Üyesi olarak görev üstlenecek 478Komite üyesinin yanı sıra 478 yedek üyesi de seçildi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, oy kullandığı 45 No’lu Boya Satıcıları ve İmalatçıları Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi seçilerek boya satıcıları ve imalatçıları sektörünün temsilcisi oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da oy kullandığı 15 No’lu Sıhhi Tesisat Malzemesi Satıcıları Meslek Komitesi’nden seçilerek Meclis Üyesi oldu. Seçimlerde Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da sektörünü temsil edecek üyeleri seçmek üzere 68 No’lu Cam ve Cam ürünleri Komitesi’nde oy kullandı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası Meslek Komitesi Seçiminin, Ankara Valiliği’nin aldığı geniş güvenlik önlemleri eşliğinde huzur ve güven ortamında tamamlandığını kaydetti. Meslek Komiteleri seçimlerinin Ankara iş dünyasının temsil gücü ve ortak çalışma kültürü açısından büyük önem taşıdığını belirten Baran, “Cumhuriyetimizle yaşıt Ankara Ticaret Odamız, 103 yıllık köklü geçmişi boyunca gücünü daima üyelerinin iradesinden aldı. Bugün sandığa yansıyan her irade, sektörlerimizin temsil gücüne ve Ankara iş dünyasının ortak sesine katkı sağlayacaktır. Her zaman olduğu gibi seçimlerimizin kazananı 175 bini aşan üyemiz ve Ankaramızdır.Seçimlerimizin ülkemize, Ankara iş dünyasına, Odamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Ekonominin nabzının iş merkezlerinde, fabrikalarda, ticarethanelerde attığını, Ankara Ticaret Odası’nın 68 Meslek Komitesi’nde üyeleri temsil edenlerin de sahanın nabzını tuttuğunu anlatan Baran, “Komitelerimizin güçlü olması, üyelerimizin güçlü olması demek. Bu nedenle seçimlere gösterilen her katılımı, Odamızın kurumsal gücüne ve sektörlerimizin geleceğine yapılmış bir katkı olarak görüyoruz” diye konuştu. Baran, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, görev yapan emniyet güçleri ve Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ile seçimde görevli personeline teşekkür etti.

ATO Meslek Komitesi ve Meclis Üyelikleri Seçimi sonuçlarının kesinleşmesinin ardından, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu’nun asıl ve yedek üyeleri, Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı’nın asıl ve yedek üyeleri, Disiplin Kurulu’nun asıl ve yedek üyeleri ve Birlik Genel Kurulu delege seçimleri, Ankara Ticaret Odası Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.