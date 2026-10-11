Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'nın ilk Nefes Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Engelli bireylerin ailelerine kısa süreli bakım desteği sunacak merkezde, ihtiyaç duyan aileler çocuklarını bir yıl içerisinde 30 güne kadar bırakabilecek. Bakan Göktaş, uygulamanın bir ay içerisinde 81 ile yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Ankara'nın ilk Nefes Merkezi hizmete açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Saray Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde basın mensupları ve sanal medya içerik üreticileriyle bir araya geldi. Program kapsamında engelli bireylerin ailelerine kısa süreli bakım desteği sunmak amacıyla hayata geçirilen Nefes Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Bakan Göktaş, beraberindeki heyetle merkezi gezerek burada kalan engelli bireylerle sohbet etti. İyilik Var Platformu standını da ziyaret eden Göktaş, daha sonra iş ve meşguliyet birimindeki el sanatları atölyelerini inceledi ve engelli bireylerin hazırladığı ürünler hakkında bilgi aldı.

Açılışın ardından açıklamalarda bulunan Göktaş, Ankara'da hizmete giren merkezin, engelli bireylere bakım veren ailelerin önemli bir ihtiyacına yanıt vereceğini belirtti.

Engelli aileleri çocuklarını yılda 30 güne kadar bırakabilecek

Nefes Merkezi'nin engelli bireylerin ailelerine kısa süreli bakım desteği sunacağını belirten Bakan Göktaş, ailelerin ihtiyaç duyduklarında çocuklarını bir yıl içerisinde 30 güne kadar merkeze bırakabileceklerini söyledi.

Göktaş, merkezin 24 kişilik kapasiteye sahip olduğunu ve kadınlar ile erkekler için ayrı birimlerin oluşturulduğunu ifade etti.

Uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Göktaş, şu anda ülke genelinde 48 merkezin açıldığını bildirdi. Bakan Göktaş, bir ay içerisinde hizmetin 81 ilin tamamına yaygınlaştırılmasının amaçlandığını belirtti.

Merkezin özellikle ameliyat, şehir dışına çıkma veya beklenmedik durumlarda çocuklarının bakımını geçici olarak üstlenecek bir yere ihtiyaç duyan aileler için önemli bir destek sağlayacağını vurguladı.

Saray Engelsiz Yaşam Merkezi 779 kişiye hizmet veriyor

Saray Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin 779 engelli bireye hizmet sunduğunu belirten Göktaş, 73 müstakil villadan oluşan yerleşkede rehabilitasyon çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerin de gerçekleştirildiğini söyledi.

Merkezdeki tasarım ve ahşap atölyelerinde engelli bireylerin çeşitli çalışmalar yaptığını aktaran Göktaş, sportif faaliyetlere de önem verildiğini ve merkezde 53 lisanslı engelli sporcunun bulunduğunu açıkladı.

Engelli bireylerin kültür, sanat, tarım ve spor alanlarında desteklendiğini belirten Göktaş, merkezde rehabilitasyon hizmetlerinin sosyal ve kültürel etkinliklerle birlikte yürütüldüğünü ifade etti.

Engelli bireylere ücretsiz hizmet sunuluyor

Merkezde kalan engelli bireylere tamamen ücretsiz hizmet verildiğini kaydeden Bakan Göktaş, engelli vatandaşlara yönelik desteklerin evde bakım yardımından engelli aylığına, gündüzlü hizmetlerden yatılı kuruluşlara kadar farklı alanlarda sürdürüldüğünü belirtti.

Engelli bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçladıklarını dile getiren Göktaş, Nefes Merkezi'nin de ailelerin kısa süreli bakım ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

İyilik Var Platformu Türkiye genelinde yaygınlaştırılıyor

Bakan Göktaş, program kapsamında İyilik Var Platformu'na ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Platformun temel amacının hayırseverliği daha görünür hale getirmek ve gönüllülük faaliyetlerini ülke genelinde yaygınlaştırmak olduğunu belirtti.

Vatandaşların e-Devlet üzerinden devlet güvencesi altında gönüllü olarak kayıt yaptırabileceğini aktaran Göktaş, gönüllülerin bilgi ve yeteneklerini engelli bireylere, yaşlılara ve çocuklara yönelik hizmet veren merkezlerde değerlendirebileceğini ifade etti.

Toplumsal dayanışmanın önemine dikkati çeken Göktaş, vatandaşları İyilik Var Platformu'na kayıt yaptırarak gönüllülük çalışmalarına katılmaya davet etti.