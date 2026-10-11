ANKARA (AA) -

Hazine ve Maliye Bakanlığının yeni düzenlemesiyle bazı vergi mükelleflerinin elektronik tebligat (e-Tebligat) sistemine 30 Kasım'a kadar dahil olması gerekiyor. Başvurular Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılabilecek. Elektronik tebligatlar ise sisteme ulaştığı tarihi izleyen 5'inci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak.

e-Tebligat sistemine kimler dahil olacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle elektronik tebligat sistemine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenirken sisteme dahil olması gereken mükelleflerin başvuru süreleri ve sistemden çıkış şartları da netleştirildi.

Buna göre, 11 Ekim'den önce sisteme dahil olması gerektiği halde henüz başvuru yapmamış kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazançları nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, kolektif şirketler ve adi komandit şirketlerin 30 Kasım'a kadar e-Tebligat sistemine dahil olması gerekiyor.

ÖTV Kanunu'na ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi malların ilk iktisabında adına tescil yapılacak gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller de belirlenen şartlar kapsamında sisteme dahil olacak.

Başvurular nasıl yapılacak?

Sisteme dahil olması gereken mükellefler, başvurularını Dijital Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Başvuru, mükellefin durumuna uygun “Elektronik Tebligat Sistemine Dahil Olma Talep Bildirimi” aracılığıyla ilgili vergi dairesine de iletilebilecek.

1 Temmuz'dan önce e-Tebligat sistemine dahil olan mükelleflerin yeniden başvuru yapmasına gerek olmayacak. Bu kişiler mevcut kullanıcı kodu ve şifreleriyle sistemi kullanmayı sürdürebilecek.

30 Kasım'dan sonra mükellefiyet tesis ettiren ve sisteme dahil olması zorunlu olanların ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içinde başvurularını tamamlaması gerekecek. ÖTV kapsamındaki malların ilk iktisabında adına tescil yapılacak kişilerin sisteme giriş işlemlerini kayıt veya tescil tamamlanmadan önce gerçekleştirmesi zorunlu olacak.

e-Tebligatlar nereden görüntülenecek?

Elektronik imzayla imzalanan tebliğ evrakları, e-Tebligat sistemi üzerinden mükelleflere iletilecek. Mükellefler kendilerine gönderilen belgeleri Dijital Vergi Dairesi veya e-Devlet Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

Elektronik tebligat, sisteme ulaştığı tarihi izleyen 5'inci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak. Mükellefler, kendilerine tebligat gönderildiğinde SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmasını talep edebilecek. Ancak bilgilendirme mesajının herhangi bir nedenle gönderilememesi, tebligatın geçerliliğini ve yasal süresini değiştirmeyecek.

e-Tebligat sisteminden kimler çıkabilecek?

Tebliğde sistemden çıkış koşulları da düzenlendi. Tüzel kişilerin ilgili sicil kayıtlarının silinmesi, gerçek kişilerin ölümü veya haklarında gaiplik kararı verilmesi gibi durumlarda sistemden çıkış yapılacak.

Belirli şartları taşıyan zorunlu ve isteğe bağlı kullanıcılar, başvuruda bulunarak sistemden ayrılabilecek. 65 yaşını doldurmuş kişiler de e-Tebligat sistemine dahil olma zorunluluğunu gerektiren başka bir durumlarının bulunmaması şartıyla başvuru yaparak sistemden çıkabilecek.

Kısıtlılık, ceza infaz kurumuna girme veya askerlik hizmeti gibi nedenlerle sistemi kullanma imkanı ortadan kalkanlar için geçici çıkış hükümleri de uygulanabilecek.

Mükelleflerin nelere dikkat etmesi gerekiyor?

e-Tebligat sistemini kullanan mükelleflerin bildirimlerini zamanında, eksiksiz ve doğru şekilde yapması, bilgilerindeki değişiklikleri vergi dairesine bildirmesi gerekiyor.

Kullanıcı kodu ve şifrenin güvenliğinin sağlanması da önem taşıyor. Kullanıcı bilgilerinin veya şifrenin üçüncü kişilerin eline geçtiğinin öğrenilmesi halinde ilgili vergi dairesine derhal bilgi verilmesi gerekiyor.

Belirlenen yükümlülüklere uymayan mükellefler hakkında ilgili mevzuat kapsamında ceza hükümleri uygulanabilecek.