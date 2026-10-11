Ters şeritteki araç hayatını kararttı: Motokurye Murat Çelik için adalet çağrısı!

20 ve 13 yıllık iki cinayet aydınlatıldı!

Bunlar da ilginizi çekebilir

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Bir Ulusun Özgürlük Kelimeleri: Dil Bayramı ve Türk Dil Devrimi

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kağan Gergil'in kontrolünü yitirdiği 16 ATG 643 plakalı motosiklet, kaldırıma çarptı. Metrelerce savrulan motosiklet, yol kenarındaki elektrik panosuna çarparak devrildi. Motosikletin altında kalan Gergil'i görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gergil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gergil'in cenazesi, ekiplerin çalışmasının ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.