Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Ahmet Türkoğlu’nun Çubuk ilçesindeki baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Türkoğlu’nun ailesi ve yakınlarıyla bir araya gelen Yüksek, başsağlığı dileklerini ileterek ailenin acısını paylaştı. Aileyle bir süre görüşen Yüksek, devletin ve Emniyet Teşkilatının şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu belirtti.

Yüksek, şehitlerin geride bıraktığı emanetlere sahip çıkmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Ziyarette, Şehit Polis Memuru Ahmet Türkoğlu ve vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için dua edildi. Yüksek, şehidin ailesine sabır ve başsağlığı dileklerini yineledi.