Hatay’ın Samandağ ilçesinde 31 Aralık 2020’de botla denize açıldıktan sonra kaybolan kaynak ustası Ali Nail Gündoğan’ın ailesi, yıllardır süren belirsizliğin sona ermesini bekliyor. Olay sırasında 23 yaşında olan Gündoğan’ın babası Cumali Gündoğan, oğlunun bulunması ve olayın aydınlatılması için Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Aylar süren aramalardan sonuç çıkmadı

Defne ilçesinde yaşayan Ali Nail Gündoğan, 31 Aralık 2020’de arkadaşı S.T. ile birlikte balık avlamak amacıyla Samandağ’dan botla denize açıldı. Bir süre sonra botla birlikte kaybolan Gündoğan için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarında S.T., kıyıdan 73 metre uzaklıktaki kayalıklarda bulundu. S.T.’nin, botun rüzgâr nedeniyle savrulduğunu, kendisinin denize düşerek kayalıklara çıktığını, Ali Nail Gündoğan’ın ise botla birlikte gözden kaybolduğunu söylediği belirtildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Suriye sınırından Antalya açıklarına kadar uzanan bölgede aramalar yapıldı. Yaklaşık 10 gün süren Sahil Güvenlik çalışmalarının yanı sıra AFAD ekipleri de 2 ay boyunca arama gerçekleştirdi. Ancak Ali Nail Gündoğan’a ya da bota ait herhangi bir ize ulaşılamadı.

“Oğluma ait hiçbir iz bulunamadı”

Oğlundan yıllardır haber alamadığını belirten baba Cumali Gündoğan, arama çalışmalarının geniş bir alanda yürütüldüğünü ancak sonuç alınamadığını söyledi. Oğlunun su geçirmez sırt çantası, botu ve başındaki fenerin de bulunamadığını dile getiren Gündoğan, aradan geçen zamana rağmen belirsizliğin devam ettiğini ifade etti.

Bu süreçte maddi ve manevi açıdan yıprandığını belirten baba Gündoğan, başka kayıp vakalarında arama çalışmalarının sonuçlandığını gördükçe oğlundan haber alamamanın acısını daha yoğun yaşadığını kaydetti.

Kayıp dosyasının yeniden incelenmesini istiyor

Oğlunun kaybolmasına ilişkin yaklaşık 70 sayfalık dosya ve sunduğu deliller bulunduğunu belirten Cumali Gündoğan, çeşitli savcılıklara ve kurumlara başvurduğunu, CİMER üzerinden de girişimlerde bulunduğunu ancak sonuç alamadığını söyledi.

Gündoğan, özellikle olay gecesi oğlunun yanında bulunan iki cep telefonuna ait kayıtların ayrıntılı biçimde incelenmesini istedi. Telefonlar üzerinden oğlunun nerelerde bulunduğunun ve kimlerle iletişim kurduğunun araştırılması gerektiğini belirten baba, dosyanın yeniden ele alınması çağrısını yineledi.

Adalet Bakanlığı’na seslenen Cumali Gündoğan, “Yaklaşık 6 yıldır evladımdan haber bekliyorum. Elimde yaklaşık 70 sayfalık dosya var. Bütün delilleri sunmama rağmen bir sonuca ulaşamadım. Sizden ricam, dosyanın yeniden incelenmesi ve olayın aydınlatılması. Varsa sorumlular ortaya çıkarılsın. Tek isteğim oğluma ne olduğunu öğrenmek” dedi.