Yeni yıl yaklaşırken asgari ücret zammına ilişkin beklentiler de artmaya başladı. Çalışanların alım gücü, enflasyon verileri ve yaşam maliyetleri, yeni ücretin belirlenmesinde önemli rol oynayacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücret 36 Bin TL'yi Aşacak mı?

Mevcut net asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre yüzde 25'lik zamla ücretin 35 bin TL'yi, yüzde 30'luk zamla ise 36 bin TL'yi aşması mümkün.

2027 Asgari Ücret Zam Senaryoları

Yüzde 20 zam: 33.690,60 TL

Yüzde 25 zam: 35.094,38 TL

Yüzde 30 zam: 36.498,15 TL

Yüzde 35 zam: 37.901,93 TL

Yüzde 40 zam: 39.305,70 TL

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında bir araya gelmesi bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin gerçekleştireceği görüşmelerin ardından yeni asgari ücretin yıl sonuna kadar açıklanması öngörülüyor.

2027 yılına ilişkin zam oranı henüz kesinleşmezken, milyonlarca çalışan komisyon toplantılarından çıkacak kararı bekliyor.