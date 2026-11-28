İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknede facia yaşandı. El Hierro Adası'nın yaklaşık 72 kilometre açığında sürüklenirken tespit edilen teknede 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 90 kişinin ise kurtarıldığı bildirildi.

İlk incelemelere göre, 10 gün önce Gambiya'nın başkenti Banjul'dan hareket eden teknenin, bulunmasından 3 gün önce motor arızası yaşadığı ve bu nedenle denizde sürüklendiği belirlendi.

Ağır durumdaki 6 kişi helikopterle kurtarıldı

İspanya Deniz Kurtarma Servisi, Sivil Muhafızlar'a ait gemiler ve bir helikopterin katılımıyla kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonda sağlık durumu ağır olan 6 kişi helikopterle El Hierro Adası'ndaki hastaneye kaldırıldı. Kurtarılan diğer 84 kişi ise Deniz Kurtarma Servisi'ne ait gemiyle La Restinga Limanı'na ulaştırıldı.

Göçmen teknesi de Sivil Muhafızlar'a ait devriye botu tarafından limana çekildi.

Kanarya Adaları'na göçmen akını sürüyor

Son haftalarda Kanarya Adaları'na yönelik düzensiz göç hareketliliğinde artış yaşandığı bildirildi. 24 Kasım'da Atlantik rotasını kullanarak El Hierro'ya ulaşan göçmen sayısının 2 bin 100'ü aştığı aktarıldı.

İspanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2026 yılının ocak-ekim döneminde deniz yoluyla ülkeye gelen düzensiz göçmen sayısı 28 bin 155'e ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artış gösterdi.

Aynı dönemde 13 bin 327 göçmen Kanarya Adaları'na ulaştı. Böylece adalara gelen göçmenler, deniz yoluyla İspanya'ya ulaşan düzensiz göçmenlerin yaklaşık yarısını oluşturdu.