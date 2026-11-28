Ay Yapım imzalı Susuz Yaz dizisinde Hasan karakterine hayat veren Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, canlandırdığı rolle şimdiden izleyicilerin ilgisini çekti. Asi, dik kafalı ve otoriter kişiliğiyle öne çıkan Hasan, çocukluğundan beri hayalini kurduğu ağalığa ulaşmak için her yolu denemeye hazır.

Başlangıçta ailesini korumak ve daha iyi şartlara kavuşturmak isteyen Hasan'ın mücadelesi, zamanla güç ve iktidar tutkusuna dönüşüyor. Kardeşi Osman ile arasındaki gerilim de bu hırsın giderek büyümesine neden oluyor.

Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'ten izleyiciye dikkat çeken soru

Hasan karakteriyle seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, canlandırdığı karakterin izleyicide sorgulama yaratmasını istediğini belirtti.

Yüzgüleç, izleyicilerin diziyi izledikten sonra kendilerine "Ben olsaydım ne yapardım?" sorusunu yöneltmelerini istediğini ifade etti.

Aşk, güç ve su kavgası iki kardeşi ayıracak

Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden Sema Ergenekon tarafından televizyona uyarlanan Susuz Yaz, 1970'lerin Adana'sındaki Çarlak Köyü'nde geçiyor.

Dizinin merkezinde Osman'ın Bahar'a duyduğu aşk ve bu aşkın iki kardeş arasındaki dengeleri değiştirmesi yer alıyor. Bahar'la yeni bir hayat kurmak isteyen Osman, kardeşi Hasan'ın gizli planlarıyla karşı karşıya kalıyor.

Köyde su ve toprak paylaşımı nedeniyle başlayan anlaşmazlıklar da giderek büyüyerek aile ilişkilerini çıkmaza sürüklüyor. İki kardeşin güç mücadelesi, hikâyenin seyrini değiştirecek gelişmelere zemin hazırlıyor.

Susuz Yaz'ın oyuncu kadrosunda kimler var?

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal oturuyor.

Başrollerinde Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in bulunduğu dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Şebnem Bozoklu, İrem Sak, Serpil Gül, Deniz Celiloğlu, Umut Kurt, Şirin Sultan Saldamlı, Güneş Sayın, Begüm Akkaya, Ilgım İpekçi, Meriç Rakalar, Özgür Daniel Foster, Kayra Zabcı, Esra Ünnü ve Kemal Burak Alper yer alıyor.

Susuz Yaz ne zaman başlayacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanacak Susuz Yaz, 1 Aralık 2026 Salı günü saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.