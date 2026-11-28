Dünya otomotiv pazarında elektrikli araçların toplam satışlar içerisindeki payı yükselmeye devam ediyor. Artan enerji maliyetleri, iklim kriziyle mücadele kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim ve petrol tedarikinde yaşanan sorunlar, tüketicilerin otomobil tercihlerini değiştiriyor.

Özellikle Orta Doğu'da şubat ayından bu yana devam eden gerilimler ve petrol sevkiyatında kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin büyük ölçüde aksaması, enerji maliyetlerini artırdı. Bu gelişmeler, benzinli ve dizel araçlardan hibrit ve elektrikli modellere geçişi hızlandırdı.

Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence verilerine göre, ekim ayında dünya genelinde 2,09 milyon elektrikli araç satıldı. Satışlar bir önceki aya göre yüzde 3 gerilese de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artış gösterdi.

Tesla zirvede, Toyota ikinci sırada

Companiesmarketcap.com verilerine göre hazırlanan dünyanın en değerli 50 otomotiv üreticisi listesinde, piyasa değeri 1 milyar doların üzerindeki şirketler yer aldı.

27 Kasım itibarıyla açıklanan sıralamada ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 1,57 trilyon dolarlık piyasa değeriyle ilk sırada bulunuyor. Tesla'yı 251,9 milyar dolarla Japon otomotiv devi Toyota takip ediyor.

Listenin ilk 10 sırasında yer alan şirketler ve piyasa değerleri şöyle:

Tesla: 1,57 trilyon dolar

Toyota: 251,9 milyar dolar

BYD: 104,5 milyar dolar

Xiaomi: 87,6 milyar dolar

Ferrari: 72,1 milyar dolar Merkez Bankası'ndan Dikkat Çeken Altın Kararı! İçeriği Görüntüle

General Motors: 71,9 milyar dolar

Hyundai: 52,9 milyar dolar

Ford: 49,2 milyar dolar

Maruti Suzuki: 46,5 milyar dolar

Porsche: 46,2 milyar dolar



Çinli otomobil üreticilerinin yükselişi dikkat çekti

Elektrikli araç teknolojilerindeki gelişim, otomotiv sektöründeki rekabet dengelerini de değiştiriyor. Geleneksel otomobil üreticileri yeni modeller ve sürücüsüz sürüş teknolojileriyle pazar paylarını korumaya çalışırken, Çin merkezli şirketlerin yükselişi dikkat çekiyor.

Dünyanın en değerli 50 otomotiv üreticisi arasında 16 Çinli şirket bulunuyor. Böylece Çin, listede en fazla temsil edilen ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.

Listenin dördüncü sırasında bulunan Xiaomi ise dikkat çeken şirketlerden biri. Ancak şirketin piyasa değerinin otomotiv faaliyetlerinin yanı sıra diğer teknoloji ürünlerinden elde ettiği gelirleri de kapsadığı belirtiliyor. Xiaomi, 2021 yılında elektrikli otomobil üretimine gireceğini duyurmuş, 2024 yılında ise SU7 modelini piyasaya sürmüştü.

Ford Otosan ve Tofaş listede yer aldı

Dünyanın en değerli 50 otomotiv üreticisi arasında Türkiye'den iki şirket de bulunuyor.

4,7 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Ford Otosan, listenin 40'ıncı sırasında yer alırken, Tofaş 2,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle 47'nci sıraya yerleşti.

Ülkelere göre dağılım incelendiğinde Çin 16 şirketle ilk sırada bulunuyor. Japonya 8, ABD 6, Hindistan 5, Almanya ise 4 şirketle listede temsil ediliyor.

Güney Kore, Türkiye ve Tayvan'dan ikişer şirketin yer aldığı sıralamada İsveç, Fransa, İtalya, Hollanda ve Vietnam'dan da birer otomotiv üreticisi bulunuyor.