Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukatların mesleki faaliyetleri sırasında karşılaştıkları sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Avukatların kanunla kendilerine tanınan yetkileri kullanırken engellerle karşılaşmasını istemediklerini belirten Gürlek, ilgili makamların bu konuda hassasiyet göstermesini istedi.

Başsavcılara ve Komisyon Başkanlarına Çağrı

Cumhuriyet başsavcıları ve adalet komisyonu başkanlarına seslenen Gürlek, görev ve yetkileri çerçevesinde bu hususların takipçisi olmalarını istedi.

“Nezaket Bir Lütuf Değil”

Adalet hizmetlerinde kurum kültürünün önemine dikkat çeken Gürlek, “Adalet hizmetinde nezaket bir lütuf değil, temsil ettiğimiz kurumun bir gereğidir” ifadelerini kullandı.