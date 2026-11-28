Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci olağan toplantısına katılmak üzere gittiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile toplantıya katılan Fidan, ittifakın geleceğine ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mekke İttifakı'nda kurumsallaşma hız kazandı

İttifakın hayata geçirilmesi ve kurumsal yapısının oluşturulmasının öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu belirten Fidan, anlaşmanın imzalanmasının ardından çalışmaların hızlı şekilde ilerlediğini söyledi. Üç toplantı gerçekleştirdiklerini, daimi komitelerin de çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek ittifakın emsallerine kıyasla kurumsallaşma sürecini kısa sürede tamamladığını kaydetti.

Sivil ve askeri karargahlar için prensip kararları alındı

Sivil karargah olarak görev yapacak Genel Sekreterlik ile askeri karargah niteliğindeki Müşterek Askeri Komutanlığın kurulmasına yönelik prensip kararlarının alındığını aktaran Fidan, bu kararların büyük bölümünün komite tarafından onaylandığını belirtti. Bazı başlıkların ise bir sonraki toplantıda ele alınacağını söyledi. Sekretarya yapısı, müşterek harekat, kuvvetlerin tahsisi, eğitim, planlama, organizasyon ve uluslararası ilişkiler gibi konuların da kurumsallaşma sürecinin gündeminde olduğunu ifade etti. Bir sonraki komite toplantısına Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını bildirdi.

ABD-İran gerilimi ve bölgesel gelişmeler ele alındı

Toplantıda Körfez bölgesindeki gelişmelerin de gündeme geldiğini belirten Bakan Fidan, Yemen'deki İran destekli Husilerden kaynaklanan tehdidin ve Suudi Arabistan'ın karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarının değerlendirildiğini söyledi.

ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerin nasıl ilerleyebileceği ve olumlu sonuçlanması için atılabilecek adımların da görüşüldüğünü aktaran Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra Ukrayna'daki gelişmelerin de toplantıda ve ikili görüşmelerde ele alındığını kaydetti.

İttifaka katılmak isteyen ülkeler için yol haritası görüşüldü

Mekke Ortak Savunma İttifakı'nın temel hedefinin, üye ülkelerin askeri ve savunma sanayisi imkanlarını bir araya getirerek ortak gücü artırmak olduğunu belirten Fidan, bu iş birliğinin barış ve istikrara katkı sağlamasını amaçladıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı'nın ittifakın kurulmasına yönelik ortaya koyduğu iradenin diğer liderler tarafından da paylaşıldığını ifade eden Fidan, ittifaka katılmak isteyen diğer ülkelerle ilgili izlenecek yol ve üyelik koşullarının da görüşüldüğünü, bu konuda bazı prensip kararları alındığını söyledi.

Gürcistan polisinin Türk taraftarlara müdahalesine tepki

Hakan Fidan, Beşiktaş ile İsrailli Hapoel Beer Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan maçta Türk taraftarlara yönelik polis müdahalesini de değerlendirdi. Olaylar yaşandığı sırada uçakta olduğunu belirten Fidan, gelişmelerin ardından Gürcistan Dışişleri Bakanı'nı aradığını, büyükelçi ve başkonsolosla da sahada iletişim kurduklarını aktardı.

Önceliklerinin olayların yatıştırılması, Türk vatandaşlarının gözaltında tutulmaması, yaralanmaması ve gerekli ilginin gösterilmesi olduğunu vurgulayarak diğer bakanlıkların da sürece dahil olduğunu söyledi. Ankara'daki Gürcistan Büyükelçisi'nin de Dışişleri Bakanlığına çağrılarak gerekli uyarıların yapıldığını belirten Fidan, yaşananlara tepki göstererek, “Bu bizim için son derece kabul edilemez bir durum. İki ülke arasındaki ilişkinin seviyesine yakışmıyor. Seyircilerimizin böyle muamele görmesini biz kabul edemeyiz” ifadelerini kullandı.