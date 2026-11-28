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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında İslahiye-Hassa karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Hassa yönüne ilerleyen Ali G.(24) yönetimindeki 27 NZ 530 plakalı otomobil Berat A..(20) yönetimindeki 11 EF 776 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller savrulurken 11 EF 776 plakalı otomobil bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücüler ile birlikte Devran E.(29) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardında yaralılar ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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