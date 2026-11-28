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Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden M.A.'nın, daha önce işlediği suçlardan dolayı hakkında 20 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini belirledi. Fatih, Bağcılar ve Küçükçekmece'de tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin kaçarken kullandığı otomobil, Başakşehir'de bir ara sokakta terk edilmiş halde bulundu. Aracı temin ettikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih Molla Fenari Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu, 30 Eylül'de soyuldu. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kuyumcunun kepenk kilidini kırarak içeri girdiğini belirledi. Görüntülerde, içeri giren 2 şüphelinin vitrindeki yaklaşık 4 kilogram altın ziynet eşyasını alarak dışarıda bekleyen suç ortaklarıyla birlikte kaçtığı görüldü.

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