Edinilen bilgilere göre olay, 26 Kasım Perşembe günü Halıcıoğlu'nda meydana geldi. İki sürücü arasında trafikte başlayan tartışma, araçlarda bulunan yolcuların da dahil olmasıyla büyüdü. Tartışma anlarının sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede, tartışmaya karışan kişilerin kimlikleri belirlendi.

Araç sürücüsü M.Y. (32) ile aynı araçta bulunan H.Y. (52), K.Y. (55) ve N.E.Y. (28) yakalandı. 4 kişiye, 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' ve 'Taşıt yolu üzerinde duraklamak' maddelerinden toplam 721 bin 246 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da 60 gün trafikten menedildi.