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ÖTV artışıyla birlikte motorinin litre fiyatının bazı şehirlerde 90 TL sınırına yaklaşması bekleniyor. Kesin satış fiyatları ise döviz kuru, petrol fiyatları ve rafineri maliyetlerindeki değişimlere göre şekillenecek.

Mevcut fiyatların değişmemesi ve vergi artışının tamamen pompaya yansıması hâlinde tahmini fiyatlar şöyle olacak:

Motorinde ise litre başına uygulanan 9 TL'lik ÖTV, 12 TL'ye çıkacak. Vergi artışının pompa fiyatlarına 3,60 TL zam olarak yansıması öngörülüyor.

Benzinin litresinden alınan 11,36 TL'lik ÖTV, 1 Aralık itibarıyla 14,8277 TL'ye yükselecek. KDV de hesaba katıldığında benzinin litre fiyatına yaklaşık 4,16 TL zam yansıması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında kasım ayında yaşanan indirimlerin ardından gözler aralık ayına çevrildi. Daha önce Resmî Gazete'de yayımlanan kademeli ÖTV düzenlemesi kapsamında benzin ve motorinden alınan vergi tutarları yeniden yükselecek.

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