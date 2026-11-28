Akaryakıt fiyatlarında kasım ayında yaşanan indirimlerin ardından gözler aralık ayına çevrildi. Daha önce Resmî Gazete'de yayımlanan kademeli ÖTV düzenlemesi kapsamında benzin ve motorinden alınan vergi tutarları yeniden yükselecek.
Benzine Ne Kadar Zam Gelecek?
Benzinin litresinden alınan 11,36 TL'lik ÖTV, 1 Aralık itibarıyla 14,8277 TL'ye yükselecek. KDV de hesaba katıldığında benzinin litre fiyatına yaklaşık 4,16 TL zam yansıması bekleniyor.
Motorine Ne Kadar Zam Gelecek?
Motorinde ise litre başına uygulanan 9 TL'lik ÖTV, 12 TL'ye çıkacak. Vergi artışının pompa fiyatlarına 3,60 TL zam olarak yansıması öngörülüyor.
1 Aralık'ta Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar Olacak?
Mevcut fiyatların değişmemesi ve vergi artışının tamamen pompaya yansıması hâlinde tahmini fiyatlar şöyle olacak:
|
Şehir
|
Benzin
|
Motorin
|
İstanbul
|
72,46 TL
|
88,10 TL
|
Ankara
|
73,56 TL
|
89,30 TL
|
İzmir
|
73,86 TL
|
89,60 TL
Motorin 90 Lira Sınırına Dayanacak
ÖTV artışıyla birlikte motorinin litre fiyatının bazı şehirlerde 90 TL sınırına yaklaşması bekleniyor. Kesin satış fiyatları ise döviz kuru, petrol fiyatları ve rafineri maliyetlerindeki değişimlere göre şekillenecek.