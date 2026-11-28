Kocaeli'deki sevgi yurtlarından Bolu Yedigöller'e geziye giden 10 kız çocuğu ve beraberindeki 3 kişinin dönüş yolunda kaybolması büyük endişeye neden oldu. Çamura saplanan servis aracı, yaklaşık 10 saat sonra bulundu. Servis şoförünün ifadesine göre, araç çamura saplandı ve olduğu yerden hareket edemedi.

TELEFONLAR ÇEKMEDİ, 10 SAAT HABER ALINAMADI!

Bölgede cep telefonlarının çekmemesi nedeniyle serviste bulunan kişilerle iletişim kurulamadı. Yaşanan olay, özellikle şehir merkezlerinden uzak bölgelerdeki iletişim altyapısının yeterliliğini yeniden tartışmaya açtı.

GSM OPERATÖRLERİNE TEPKİ BÜYÜYOR!

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un kapsama alanlarına yönelik eleştiriler yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar, acil durumlarda iletişim kurulamamasının ciddi güvenlik sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

DEPREMLERDE YAŞANAN İLETİŞİM SORUNLARI YENİDEN HATIRLANDI

Deprem dönemlerinde de gündeme gelen iletişim aksaklıkları, Bolu'daki olayla birlikte yeniden tartışılmaya başlandı. Afetlerde, kayıp vakalarında ve acil sağlık durumlarında kesintisiz iletişimin hayati önem taşıdığı bir kez daha gündeme geldi.

VATANDAŞLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR!

Kırsal bölgelerde ve ormanlık alanlarda kapsama alanlarının genişletilmesi, iletişim altyapısının güçlendirilmesi ve acil durumlarda haberleşmenin sağlanabilmesi için gerekli önlemlerin alınması bekleniyor.