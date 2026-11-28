Kars'ta kış aylarında etkili olan yoğun kar yağışına karşı İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. Geçen yıl kapanan köy yollarını defalarca ulaşıma açan ekipler, yeni sezon öncesinde karla mücadelede kullanılacak iş makinelerinin bakım ve onarımlarını tamamladı.

Kars merkez ve 7 ilçede bulunan toplam 8 şantiyede görev yapacak 49 iş makinesi, 382 köyün yolunu açık tutmak amacıyla hazır hale getirildi. Ekipler, kış boyunca 2 bin 281 kilometrelik yol ağında çalışmalarını sürdürecek.

Geçen kış 47 bin 240 kilometrelik çalışma yapıldı

Kars İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Eyidoğan, kış sezonu hazırlıklarının tamamlandığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Geçtiğimiz kış sezonunda ilimiz genelinde 47 bin 240 kilometrelik karla mücadele çalışması gerçekleştirdik. Yani kapanan yolları defalarca yeniden ulaşıma açtık. Bu kış sezonunda da merkez ve 7 ilçemizde bulunan toplam 8 şantiyemizde, 49 iş makinemiz ve 97 personelimizle sorumluluk alanımızdaki 2 bin 281 kilometrelik yol ağında mücadelemizi sürdüreceğiz."

İl Özel İdaresi ekipleri, kış boyunca ilkbahara kadar köy yollarında ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışmalarına devam edecek.