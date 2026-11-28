İstanbul’un Maltepe ilçesinde trafikte iki sürücü arasında çıkan tartışma, kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 27 Kasım’da Altayçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 45 yaşındaki E.Y. ile 74 yaşındaki S.N.E. arasında trafikte henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Araçlarından inen iki sürücünün sözlü tartışması kısa sürede büyüyerek tekme tokat kavgaya dönüştü.

Görüntüler sosyal medyada yayıldı, polis harekete geçti

Kavga anlarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen iki sürücü yakalandı.

Sürücülere, 'trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek' suçundan toplam 183 bin 965 lira idari para cezası uygulandı.

Bir sürücünün ehliyetine el konuldu

İşlemler kapsamında E.Y.'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adliyeye sevk edilen E.Y. serbest bırakıldı.