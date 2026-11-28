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Sınava katılmak ve ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrenciler, 0 (312) 762 66 36 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

Düzenlenecek deneme sınavıyla öğrencilerin sınav öncesinde bilgi düzeylerini ölçmeleri, eksiklerini görmeleri ve gerçek sınav deneyimi kazanmaları amaçlanıyor.

30 Kasım 2026 tarihinde saat 17.00’de yapılacak sınava 12. sınıf öğrencileri ile mezun öğrenciler katılabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik eğitim desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda ABB Beypazarı Aile Yaşam Merkezi ve Beypazarı Belediyesi iş birliğiyle ücretsiz TYT Deneme Sınavı düzenlenecek.

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