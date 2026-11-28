Bolu'da kayıp araç için arama çalışmaları sürüyor

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Yapılan çalışmalar sonucunda, 'yağma' suçundan hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Z. isimli hükümlünün yeri tespit edildi.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma gerçekleştirdi.

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