Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmalar sonucunda, 'yağma' suçundan hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Z. isimli hükümlünün yeri tespit edildi.
Cezaevine teslim edildi
Polis ekiplerince yakalanan İ.Z., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA