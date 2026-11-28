Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son veriler doğrultusunda başkentte etkili olması beklenen soğuk hava dalgasına ilişkin açıklama yaptı. Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava nedeniyle 29 Kasım Pazar gününden itibaren sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi bekleniyor.

Ankara'da Buzlanma ve Don Uyarısı

29 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Ankara'da en düşük hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. İl genelinde, özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği bildirildi. Valilik, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel tahminlerini ve erken uyarılarını takip etmelerini istedi.

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel hava tahminlerine göre ise, Ankara'da 1 Aralık Salı günü hafif kar yağışının etkili olması bekleniyor. Aralık ayının ilk gününde sıcaklıkların 2 dereceye kadar gerileyeceği tahmin edilirken, 2 Aralık Çarşamba günü en düşük sıcaklığın eksi 1 derece olması öngörülüyor.

Başkentte soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte buzlanma ve don riskine karşı vatandaşların tedbirli olması önem taşıyor.