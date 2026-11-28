Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla mesai saatleri dışında da denetim gerçekleştiriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, özellikle vatandaşların gıda tüketiminin yoğunlaştığı akşam ve gece saatlerinde kontrollerin sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda kafe, restoran, dönerci, fırın, büfe ve diğer toplu tüketim işletmeleri denetleniyor.

Hijyen ve son tüketim tarihleri inceleniyor

Denetimlerde işletmelerin genel hijyen koşulları, çalışanların kişisel temizliği ve gıda güvenilirliği uygulamaları kontrol ediliyor. Ayrıca ürünlerin muhafaza şartları, etiket bilgileri ve son tüketim tarihleri de inceleniyor.

Müdürlük açıklamasında, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması ve işletmelerin mevzuata uygun faaliyet göstermesi için çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Vatandaşlara Alo 174 çağrısı

Yetkililer, gıda güvenilirliğiyle ilgili şikayet ve ihbarların 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 174 Gıda Hattı üzerinden iletilebileceğini bildirdi.

Vatandaşların ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığının Güvenilir Gıda mobil uygulamasını kullanarak da şikayet ve ihbarlarını yetkililere ulaştırabileceği hatırlatıldı.