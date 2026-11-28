İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 29 ilde operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda düzenlendi. Çalışmalar sonucunda 84 şüpheli yakalandı.

Örgüte finans sağladıkları tespit edildi

Yakalanan şüphelilerin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları ve örgütle bağlantılı kişiler ile sözde yardım kuruluşları aracılığıyla finansman sağladıkları belirlendi.

Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal de ele geçirildi.