Ankara’da toplu ulaşımı kullanan vatandaşları ilgilendiren yeni bir güzergâh düzenlemesi yapıldı. Zabıta Blokları bölgesinde yürütülen ASKİ çalışması nedeniyle yolun geçici olarak trafiğe kapatılması üzerine 373 numaralı otobüs hattında güzergâh değişikliğine gidildi.

EGO tarafından yapılan duyuruya göre, yol yeniden trafiğe açılıncaya kadar 373 numaralı hatta hizmet veren otobüsler İmam Alim Sultan Caddesi üzerinden sefer yapacak.

14 durakta geçici olarak hizmet verilmeyecek

Güzergâh değişikliği nedeniyle 373 numaralı otobüs hattı, çalışma süresince aşağıdaki duraklara uğramayacak:

30530

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31616

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31615

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Yolun yeniden trafiğe açılmasının ardından hattın normal güzergâhına dönmesi bekleniyor. EGO, düzenlemeden etkilenen vatandaşların geçici güzergâh değişikliğini dikkate almaları gerektiğini bildirdi.