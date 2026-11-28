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Karar, söz konusu illerdeki bütün ormanlık alanları değil, düzenleme kapsamında belirlenen taşınmazları kapsıyor. Böylece 11 ilde ilgili alanların hukuki statüsü değiştirilmiş oldu.

Orman sınırlarının yeniden belirlenmesine yönelik alınan karar yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan İstanbul, Adana, Artvin ve Mersin'in de aralarında bulunduğu 11 ilde belirli alanların orman statüsünden çıkarılması kararlaştırıldı.

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