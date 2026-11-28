Orman sınırlarının yeniden belirlenmesine yönelik alınan karar yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan İstanbul, Adana, Artvin ve Mersin'in de aralarında bulunduğu 11 ilde belirli alanların orman statüsünden çıkarılması kararlaştırıldı.
11 İl Karar Kapsamına Alındı
Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme kapsamında orman sınırlarında değişikliğe gidilen iller şunlar:
- Adana
- Afyonkarahisar
- Artvin
- Bingöl
- Denizli
- Eskişehir
- Hatay
- İstanbul
- Karaman
- Mersin
- Sinop
Belirlenen Alanlar Orman Statüsünden Çıkarıldı
Karar, söz konusu illerdeki bütün ormanlık alanları değil, düzenleme kapsamında belirlenen taşınmazları kapsıyor. Böylece 11 ilde ilgili alanların hukuki statüsü değiştirilmiş oldu.
Muhabir: Haber Merkezi