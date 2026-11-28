Peru'da askeri helikopterin düşmesi faciayla sonuçlandı. Peru Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-17 tipi helikopter, Apurimac, Ene ve Mantaro Nehirleri Vadisi (VRAEM) bölgesinde yürütülen bir ordu devriyesini tahliye ettiği sırada kaza yaptı.

Peru Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre helikopter, Sanabamba kırsalı yakınlarında düştü.

Enkazda 8 askerin cansız bedenine ulaşıldı

Arama kurtarma ekiplerinin enkaza ulaşmasının ardından helikopterde bulunan 9 personelin durumu belirlendi. Kazada Hava Kuvvetleri mensubu 5 asker ile Kara Kuvvetleri mensubu 3 asker olmak üzere toplam 8 personelin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan tek kişi olan pilot Enzo Espinoza Roque ise tedavi için başkent Lima'ya nakledildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Perulu yetkililer, 8 askerin hayatını kaybettiği helikopter kazasının nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını bildirdi. Pilotun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.