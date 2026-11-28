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Hâlihazırda kullanılan şarj ünitelerinin yeni güvenlik standartlarına uygun hâle getirilmesi için iki yıl süre tanındı. Düzenleme, elektrikli araç sahiplerinin yanı sıra apartman, site ve alışveriş merkezi yönetimlerini de yakından ilgilendiriyor.

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Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte şarj sistemlerine yönelik yeni bir düzenleme yapıldı. Yangın güvenliği kapsamında hazırlanan yönetmelikle elektrikli araçların şarj edilmesinde kullanılan sistemlere yeni standartlar getirildi.

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