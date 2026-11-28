Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte şarj sistemlerine yönelik yeni bir düzenleme yapıldı. Yangın güvenliği kapsamında hazırlanan yönetmelikle elektrikli araçların şarj edilmesinde kullanılan sistemlere yeni standartlar getirildi.
Ev Tipi Prizle Şarj Yasaklandı
Yeni düzenleme kapsamında müstakil konutlar dışındaki otoparklarda elektrikli araçlar ev tipi prizler üzerinden şarj edilemeyecek.
Mevcut Şarj Ünitelerine İki Yıl Süre
Hâlihazırda kullanılan şarj ünitelerinin yeni güvenlik standartlarına uygun hâle getirilmesi için iki yıl süre tanındı. Düzenleme, elektrikli araç sahiplerinin yanı sıra apartman, site ve alışveriş merkezi yönetimlerini de yakından ilgilendiriyor.
Muhabir: Haber Merkezi