Niğde'de yüzme hakemliği alanında yeni isimlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim programı başladı.
Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen kursa katılmaya hak kazanan 65 kişi, 26-29 Kasım tarihleri arasında eğitim alacak.
Olimpik Yüzme Havuzu ve Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılara yüzme hakemliğine ilişkin teorik bilgiler aktarılırken uygulamalı çalışmalar da yapılıyor.
Dört gün sürecek programla katılımcıların yüzme hakemliği alanındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Kaynak: AA