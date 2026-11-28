Kış turizminin gözde rotalarından Erzurum-Kars hattında yeni sezon heyecanı başladı. Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni’nin biletleri bugün itibarıyla satışa çıkarıldı. Doğu Anadolu’nun karla kaplanan doğal güzellikleri arasında yolculuk yapmak isteyenler için yeni sezon seferleri 26 Aralık 2026’da başlayacak.
Seferler 7 Şubat 2027’ye Kadar Sürecek
Erzurum ile Kars arasında hizmet verecek Turistik Bölgesel Tren, 26 Aralık 2026 ile 7 Şubat 2027 tarihleri arasında hafta sonları sefer düzenleyecek. Yolcular, tren yolculuğu boyunca bölgenin kış manzaralarını yakından görme fırsatı bulacak.
Özellikle kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Erzurum-Kars güzergâhında tren seferlerinin, bölge turizmine de katkı sağlaması bekleniyor.
Biletler İnternetten Alınabilecek
Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni için bilet satışları TCDD Taşımacılık'ın e-bilet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.
Bilet almak isteyen yolcular, TCDD Taşımacılık e-bilet sistemi üzerinden işlemlerini yapabilecek.
TCDD Taşımacılık, yeni sezon öncesinde yaptığı duyuruda yolcuları Erzurum'dan Kars'a uzanan bu özel kış yolculuğuna davet etti.