Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'Arpa' adlı suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Denizli merkezli 19 ilde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, örgütün 3 lideri, 32 yöneticisi ve 92 üyesinden oluşan toplam 127 şüpheli hedef alındı.

Operasyonlarda 1'i örgüt lideri, 13'ü yönetici olmak üzere 103 şüpheli yakalandı. Hakkında işlem yapılan 24 kişinin ise arandığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 103 şüpheliden 71'i tutuklanırken, 32 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 bin 883 kişiyi 58,5 milyon lira dolandırmışlar

Soruşturma kapsamında suç örgütünün çalışma yöntemi de ortaya çıkarıldı. Örgüt üyelerinin ülke genelinde sahte ilan siteleri oluşturduğu, Denizli merkezli 5 farklı ilde kiraladıkları villa tipi evlerde çağrı merkezleri kurduğu belirlendi.

Bu yöntemle 2 bin 883 kişinin toplam 58 milyon 537 bin 455 lira dolandırıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin banka hesap hareketlerinde ise toplam 12 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Paravan şirketlerle kara para akladıkları belirlendi

Teknik ve fiziki takip sonucunda örgüt üyelerinin suçtan elde ettikleri gelirleri aklamak amacıyla Denizli merkezli farklı şirketleri paravan olarak kullandıkları tespit edildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 55 fişek ele geçirildi.

Ayrıca 103 bin lira, 3 bin 500 dolar, 400 avro ve 60 bin Japon yeni ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Örgüt liderleri, yöneticileri ve üyelerinin suçtan elde ettikleri değerlendirilen menkul ve gayrimenkul mal varlıkları hakkında da el koyma işlemi gerçekleştirildi.