Manisa’nın Soma ilçesi, bilim dünyasına kazandırılan yeni bir bitki türüyle gündeme geldi. Sarıkaya bölgesinde keşfedilen ve baklagiller ailesine ait olan yeni türe, bilimsel olarak Vicia somaensis, Türkçe olarak ise “Soma fiği” adı verildi.

Küçük, açık leylak renkli çiçekleri ve tüysüz, küçük fasulyemsi meyveleriyle dikkat çeken bitki, Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibinin çalışmaları sonucunda bilim dünyasına tanıtıldı.

İlk Kez 2021 Yılında Keşfedildi

Soma fiğinin ilk örnekleri, Mayıs 2021'de Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Sarıkaya bölgesinde gerçekleştirilen saha çalışmaları sırasında toplandı.

Prof. Dr. Hasan Yıldırım, bölgede daha önce karşılaşmadıkları bir fiğ türüne rastladıklarını ve bitkinin farklı olabileceğini düşündüklerini belirtti.

Yapılan literatür araştırmalarında bitkinin bilinen fiğ türleri arasında bulunmadığının anlaşıldığını aktaran Yıldırım, Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehtap Tekşen ile ortak çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Araştırmada doktora öğrencileri Tuğkan Özdöl ve Aşkın Öykü Çimen de yer aldı. Çalışmalar sonucunda yeni tür, Vicia somaensis adıyla bilimsel literatüre kazandırıldı.

Dünyada Yalnızca Soma’da Bulunuyor

Dünyada yaklaşık 250 fiğ türü bulunduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Yıldırım, Soma fiğiyle birlikte Türkiye'de literatüre giren fiğ türü sayısının 62'ye yükseldiğini söyledi.

Yeni türün yalnızca Soma'nın Sarıkaya bölgesinde yetiştiğine dikkat çeken Yıldırım, bitkinin “nokta endemiği” olarak tanımlandığını belirtti. Bu durum, Soma fiğinin doğal yayılış alanının son derece sınırlı olduğunu ortaya koyuyor.

Maden Faaliyetleri Nedeniyle Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Soma fiğinin keşfedildiği bölgenin kömür yatakları ve maden işletmeleri açısından yoğun bir alan olduğunu belirten Prof. Dr. Yıldırım, bitkinin geleceğine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Sarıkaya bölgesini maden sahalarının arasında kalmış küçük bir doğal alan olarak tanımlayan Yıldırım, Soma fiğinin yaklaşık 1200 metrekarelik alanda, 250-300 kök civarında bulunduğunu söyledi.

Bitkinin kritik düzeyde tehlike altında olduğunu vurgulayan Yıldırım, maden yataklarının Sarıkaya yönünde ilerlemesi halinde türün tamamen yok olabileceğine dikkat çekti.

Yıldırım, Soma fiğinin geleceği için koruma çalışmalarının vakit kaybedilmeden başlatılması gerektiğini ifade etti.