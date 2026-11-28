Amasya’da yaşayan 27 yaşındaki Betül Aykaç, ilk bebeğine hamileyken yaşadığı kayıp nedeniyle doktoru hakkında şikayetçi oldu. Eşi Fırat Aykaç ile birlikte yapılan başvuru üzerine başlatılan soruşturmada, Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapor dosyaya girdi. Raporda, gebelik zehirlenmesi şüphesi bulunan anne adayının hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi ve doğumunun gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi.

Olay, 24 Haziran 2025’te meydana geldi. Gebelik takibini Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptıran Betül Aykaç, 20 Haziran’daki kontrolünde bebeğinin gelişiminin geride olduğunu doktoruna bildirdi.

Muayenede Aykaç’ın tansiyonunun yüksek olduğu ve idrarında protein kaçağı bulunduğu belirlendi. Preeklampsi (gebelik zehirlenmesi) şüphesi üzerine anne adayına hastaneye yatırılmadan evde tansiyon takibi önerildi ve dört gün sonrası için kontrol randevusu verildi.

Şüpheleri üzerine 24 Haziran’da özel bir hastaneye giden Aykaç, bebeğinin kalp atışlarının durduğunu öğrendi. Ardından yeniden Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran Aykaç, aynı gün bebeğini ölü dünyaya getirdi.

ADLİ TIP RAPORUNDA TIBBİ UYGULAMA HATASI TESPİTİ

Betül Aykaç ve eşi Fırat Aykaç’ın şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında dosya, İstanbul Adli Tıp Kurumu 8’inci Adli Tıp İhtisas Dairesi’ne gönderildi.

Hazırlanan raporda, mevcut klinik bulgular doğrultusunda preeklampsi şüphesi bulunan hastanın hastaneye yatırılması, tedavisinin yapılması ve doğumunun gerçekleştirilmesi gerektiği değerlendirildi. Raporda, anne adayına evde takip önerilmesinin tıbbi uygulama hatası olduğu yönünde görüş bildirildi.

DOKTOR HAKKINDA MESLEKTEN MEN TALEBİ

Uzlaşma görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine savcılık, doktor S.K. hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, doktorun eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun 89’uncu maddesi kapsamında, taksirle yaralama suçunun nitelikli hali olan gebe kadının çocuğunun düşmesine neden olma suçunu oluşturduğu belirtildi.

Savcılık, Yargıtay 11’inci Ceza Dairesi’nin kararına da atıfta bulunarak fetüsün anne karnında ölümüne neden olunmasının hukuki açıdan düşük olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

İddianamede doktorun cezalandırılması talep edilirken, TCK’nin 53’üncü maddesi kapsamında mesleğini icra etme hakkından yoksun bırakılması da istendi.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından davanın ilk duruşmasının 14 Ocak 2027’de görüleceği öğrenildi.