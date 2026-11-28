Kanal D ekranlarının sevilen yapımı Güller ve Günahlar, bu akşam izleyicileri ekran başına kilitleyecek gelişmelerle geliyor. İlkim’in kaçırılması, Serhat ve Zeynep cephesinde büyük bir krize neden olurken Serhat, kızına ulaşabilmek için her yolu deneyecek.

Sonay’dan Serhat’a Büyük Darbe

İlkim’i Serhat ve Zeynep’ten intikam almak amacıyla kaçıran Sonay, yeni bölümde de durulmayacak. Serhat’ı hayatının en zor kararlarından birini vermeye zorlayacak olan Sonay’ın, İlkim hakkında söyleyeceği son sözler ise Serhat’ı derinden sarsacak.

Serhat Kızını Kurtarabilecek mi?

Yeni bölüm tanıtımına damga vuran sahnede Serhat, dondurucu bir odanın kilidini kırarak içeri girmeye çalışıyor. Kızına ulaşabilmek için zamana karşı mücadele veren Serhat’ın çaresizliği ve kararlılığı, bölümde yaşanacak gerilimin ipuçlarını veriyor.

Serhat, İlkim’i bulup kurtarabilecek mi? Sonay’ın intikam planı bu kez nasıl sonuçlanacak? İzleyiciler, merak edilen soruların yanıtını yeni bölümde bulacak.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.