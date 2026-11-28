Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, siyasette yeniden gündeme gelen cumhurbaşkanı adaylığı ve yeni ittifak iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Yavaş, gündeminde adaylık tartışmalarının bulunmadığını belirterek önceliğinin Ankara halkına verdiği sözleri yerine getirmek olduğunu söyledi

"Senaryoların Hiçbirinde Ben Yokum"

Adaylık tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavaş, şu ifadeleri kullandı: “Senaryoların hiçbirinde ben yokum. Beş yıl boyunca aday kim olacak tartışması yapıldı. O seçim bitti, şimdi yine aynı tartışmalar devam ediyor.”

Önceliğinin Ankara Olduğunu Vurguladı

Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin bir gündemlerinin olmadığını belirten Yavaş, belediye çalışmalarına odaklandıklarını ifade etti. Yavaş, “Bizim böyle bir gündemimiz yok. Öncelikli olarak Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.