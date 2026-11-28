Konya’nın Meram ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
Gazze Caddesi’nde Kaza
Kaza, Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Gazze Caddesi’nde meydana geldi. Y.B. yönetimindeki 42 FU 219 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 45 yaşındaki A.B.’ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile yaya yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralının Hayati Tehlikesi Bulunuyor
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan A.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Gazze Caddesi’nde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.