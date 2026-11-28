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Kaza nedeniyle Gazze Caddesi’nde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan A.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile yaya yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya’nın Meram ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

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