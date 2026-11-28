Memur ve memur emeklilerinin 2027 yılında alacağı maaş zammı için geri sayım başladı. Ocak ayında uygulanacak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına enflasyon farkı da eklenecek. Yılın bitmesine kısa bir süre kala kamu çalışanları, maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor.

MEMURUN DÖRT AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre yılın ikinci yarısında gerçekleşen aylık enflasyon oranları şöyle:

Temmuz: Yüzde 1,78

Ağustos: Yüzde 1,84

Eylül: Yüzde 1,84

Ekim: Yüzde 2,58

Dört aylık birikimli enflasyon yüzde 8,28'e ulaşırken, memur ve memur emeklileri için yüzde 1,20 oranında enflasyon farkı oluştu. Yüzde 5'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte dört aylık verilere göre ocak zammı yüzde 6,26 olarak hesaplandı.

OCAK 2027 MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Merkez Bankasının ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,18, aralık ayı beklentisi ise yüzde 0,97 olarak açıklanmıştı.

Bu beklentilerin gerçekleşmesi durumunda memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı toplam zam oranının yüzde 8,56 seviyesine ulaşması öngörülüyor.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 8,56'lık zam senaryosuna göre örnek maaş hesaplamaları şöyle:

Mevcut maaş Tahmini zamlı maaş 60.000 TL 65.136 TL 65.000 TL 70.564 TL 70.000 TL 75.992 TL 75.000 TL 81.420 TL 80.000 TL 86.848 TL 85.000 TL 92.276 TL 90.000 TL 97.704 TL

MEMURA REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Kamu çalışanlarının gündemindeki bir diğer konu ise refah payı ve seyyanen zam beklentisi. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda ocak ayı için yüzde 5, temmuz ayı için ise yüzde 4 oranındaki toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı esas alındı. İlave zam için programda ayrı bir maliyet öngörülmedi.

GÖZLER 3 ARALIK'A ÇEVRİLDİ

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammında bir sonraki belirleyici veri, kasım ayı enflasyonu olacak. TÜİK'in kasım ayı rakamlarını açıklamasıyla beş aylık zam hesabı ortaya çıkacak.

Kesin zam oranı ise aralık ayı enflasyonunun ocak ayında açıklanmasının ardından belli olacak.