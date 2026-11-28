Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı uyarıya göre Türkiye'nin birçok bölgesinde pazar günü olumsuz hava koşulları etkili olacak. Marmara, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere çok sayıda ilde kuvvetli yağış ve rüzgar beklenirken bazı illerde kar yağışı görülecek.

Ankara'da sarı kodlu uyarı var mı?

Başkent Ankara, paylaşılan 39 ilin yer aldığı sarı kodlu uyarı listesinde bulunmuyor. Ancak Ankara'nın komşuları arasında yer alan Bilecik değil, Eskişehir ve diğer yakın iller açısından da güncel tahminlerin takip edilmesi önem taşıyor.

Ankara'da sıcaklık sıfırın altına düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 27 Kasım tarihli açıklamasına göre Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası, pazar gününden itibaren yurt genelinde etkisini gösterecek. Ankara'da 29 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında en düşük hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

Başkentte buzlanma ve don riski

Yeni haftayla birlikte etkisini artırması beklenen soğuk hava nedeniyle iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayları görülebilecek. Özellikle sabah erken saatlerde trafiğe çıkacak Ankaralı sürücülerin dikkatli olması önem taşıyor.

Ankara'ya kar yağacak mı?

Ankara, 29 Kasım Pazar günü için kar yağışı uyarısı yapılan iller arasında yer almıyor. Ancak hafta boyunca etkili olacak soğuk hava nedeniyle vatandaşların güncel meteorolojik tahminleri takip etmesi gerekiyor.

Sarı kodlu uyarı ne anlama geliyor?

Sarı kodlu uyarı, beklenen hava olayının potansiyel tehlike oluşturabileceği anlamına geliyor. Vatandaşların günlük faaliyetlerini planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurması ve gerekli tedbirleri alması öneriliyor.