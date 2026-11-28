Kocaeli'den Bolu'ya düzenlenen Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı gezisinin dönüşünde 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunduğu minibüsle irtibat kesilmişti. Saatler süren arama kurtarma çalışmalarının ardından yaşanan olayla ilgili yeni bir gelişme gündeme geldi.

13 kişi sağ salim kurtarıldı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda çamura saplandığı belirlenen minibüse yaklaşık 10 saat sonra ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmalarına 55 ekip ve 204 personel katıldı. Kurtarılan çocukların ve görevlilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Minibüs şoföründen açıklama

Minibüs şoförü Nazif Ege, yolu kısaltmak amacıyla farklı bir güzergah kullandığını ve aracın çamura saplandığını açıkladı.