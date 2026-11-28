Türk televizyonunun başarılı komedi yapımlarına imza atan Gülse Birsel, Türkiye'de mizah anlayışına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Birsel, toplumun hangi konularda yapılan esprilere daha hassas yaklaştığını anlattı.

Futbol takımları konusunda uyardı

Türkiye'de mizah yaparken futbolun en hassas konulardan biri olduğuna dikkat çeken Birsel, "Futbol takımlarıyla ilgili çok dikkatli konuşacaksınız" ifadelerini kullandı.

Küçük şehirlerde hemşehrilik hassasiyeti

Hemşehrilik konusunda büyükşehirlerle küçük şehirler arasında farklılık olduğunu belirten Birsel, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirler hakkında yapılan esprilerin daha rahat karşılandığını, küçük ve orta ölçekli şehirlerde ise memleket bağlılığının daha güçlü olduğunu dile getirdi.

"Oldukça toleranslı bir milletiz"

Meslek gruplarının da mizah konusunda hassas olduğunu belirten Birsel, genelleme yapmaktan ve sert ifadeler kullanmaktan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Birsel, söz konusu hassasiyetlere dikkat edildiğinde Türk toplumunun mizaha karşı oldukça hoşgörülü olduğunu ifade etti.

Kaynak: İbrahim Selim ile Bu Gece