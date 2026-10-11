Altındağ Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanlarına yönelik yangın eğitimi düzenledi. Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Yaşlılar Evi ile belediyeye bağlı nikah ve düğün salonlarında görev yapan personelin katıldığı eğitimde, yangın anında yapılması gerekenler ele alındı.

Eğitim kapsamında çalışanlara iş yerlerinde karşılaşılabilecek yangın riskleri, yangın türleri, alınması gereken önlemler ve acil durumlarda uygulanacak güvenli müdahale yöntemleri anlatıldı. Yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı hakkında da bilgi verildi.

Yangın söndürme tüpleriyle uygulama yaptılar

Teorik eğitimin ardından uygulamalı bölüme geçildi. Eğitmenlerin gözetiminde yangın söndürme tüplerini kullanan belediye personeli, yangına müdahale tekniklerini deneyimledi. Uygulamada güvenli müdahale mesafesi, söndürme ekipmanlarının kullanımı ve rüzgâr yönünün önemi üzerinde duruldu.

“Bilinçli personel, güvenli hizmet demek”

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, hizmet merkezlerinde görev yapan çalışanların yangın konusunda bilinçli ve hazırlıklı olmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Olası bir yangında özellikle engelli bireylerin, yaşlıların, konukevinde kalan misafirlerin ve nikah salonlarını kullanan vatandaşların güvenli şekilde yönlendirilmesi ve tahliye edilmesinin önemine dikkati çeken Tiryaki, eğitim programıyla çalışanların acil durumlara karşı hazırlıklı olmasını amaçladıklarını ifade etti.

Belediyenin hizmet noktalarında iş sağlığı ve güvenliği kapsamında düzenli kontrol ve denetimler yapıldığını aktaran Tiryaki, risklere karşı alınan önlemlerin yanı sıra personelin bilinçli hareket etmesinin de önemli olduğunu vurguladı.

Tiryaki, çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlerin belediyenin tüm birimlerinde devam edeceğini kaydetti.