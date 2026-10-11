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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Temel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Yaşanan olayda Emine Temel, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu sırada hareket etmeye başlayan traktör, önünde bulunan 8 yaşındaki Emine Temel'in üzerinden geçti. Traktörün altında kalan küçük kız ağır şekilde yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal İkisu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evin bahçesinde park halinde bulunan traktörle oynayan çocuklar, aracın vitesini boşa aldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde park halindeyken hareket eden traktörün altında kalan 8 yaşındaki Emine Temel, hayatını kaybetti. Evin bahçesinde meydana gelen olayın ardından küçük kızın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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