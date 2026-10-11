Olay, Orhangazi ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında bulunan bir villanın bahçesine duvara merdiven dayayarak giren kişi ya da kişiler,bahçede bulunan toplam 30 güneş panelini söküp alarak olay yerinden kaçtı.

Hırsızlığı fark eden villa sahiplerinin ihbarı üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, villanın bahçesinde ve çevrede ayrıntılı çalışma yaptı. Çalınan panellerin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.