Bugün saat saat 22.00 sıralarında Hasanbey Mahallesi Namazgah Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında balkonun yanı sıra mutfak kapısı, pencere bölümleri ve kombi zarar gördü. Güvenlik amacıyla binanın doğalgaz ve elektrik bağlantıları kesilirken ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA