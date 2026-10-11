Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu, Ankara’da 4 bini aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. 21, 10 ve 4,4 kilometrelik kategorilerde düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu’nun startı verildi

Cumhurbaşkanlığı Bulvarı’nda düzenlenen organizasyon, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi önünden başladı. Yarışlar, 21, 10 ve 4,4 kilometrelik parkurlarda gerçekleştirildi.

Yarışların startını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ birlikte verdi. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da organizasyon kapsamında düzenlenen halk koşusuna katıldı.

21 kilometre kategorisinde dereceye giren sporcular

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde, 21 kilometrelik erkekler kategorisinde Ali Kaya birinci, Ramazan Baştuğ ikinci, Obadiah Kiplangat Rop ise üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde Elida Jelimo Korir birinciliği elde ederken, Fatma Karasu ikinci, Bahar Yıldırım üçüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.