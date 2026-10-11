Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını ve bazı kişilerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

Riyad'daki havalimanına saldırı düzenlendi

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, dün öğleden sonra başkent Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın saldırıya uğradığı bildirildi. Açıklamaya göre saldırıda 12 kişi yaşamını yitirirken, 309 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden 4'ünün Suudi Arabistan vatandaşı, 8'inin ise yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Yabancı uyruklu hayatını kaybedenler arasında 2 Bangladeş vatandaşı ile ABD, Mısır, Ürdün, Suriye, Filistin ve Sudan vatandaşları bulunuyor.

309 yaralı hastanelerde tedavi altına alındı

Saldırıda yaralanan 309 kişinin çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi. Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Havalimanı tesislerinde meydana gelen hasarın belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Husilerin havalimanını hedef aldığı belirtildi

Açıklamada, Yemen'deki Husilerin son günlerde Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı tekrarlayan saldırılarla hedef aldığı belirtildi.