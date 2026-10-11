Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Marco Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın kaydetti. Bu sonuçla puanını 13'e yükselten Fenerbahçe, ligde oynadığı 7 maçta attığı 19 golle en golcü takım oldu.

Fenerbahçe'den Rize'de 3 gollü galibiyet

Süper Lig'in 7'nci haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetti. Ergün'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Mustafa Savranlar üstlendi.

Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 12'nci dakikada Marco Asensio'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, 83'üncü dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. 87'nci dakikada Oğuz Aydın'ın kaydettiği gol, maçın skorunu belirledi. Fenerbahçe, deplasmandan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in en golcü takımı Fenerbahçe

Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyetle puanını 13'e yükselten Fenerbahçe, hücum performansıyla da öne çıktı. Ligde oynadığı 7 maçta rakip fileleri 19 kez havalandıran sarı-lacivertliler, Süper Lig'in en golcü takımı konumuna geldi. Fenerbahçe, söz konusu maçlarda kalesinde ise 6 gol gördü.

Marco Asensio sakatlık sonrası golle döndü

Bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Mücadelenin 12'nci dakikasında takımının ilk golünü kaydeden Asensio, sahalara golle dönmüş oldu.

Asensio, 22 Ağustos'ta oynanan Konyaspor karşılaşmasının ardından ilk resmi maçında görev aldı.

Ederson üst üste üçüncü maçında gol yemedi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Çaykur Rizespor karşısında yaptığı kritik kurtarışlarla rakibine gol izni vermedi. Tecrübeli file bekçisi, Süper Lig'de üst üste üçüncü maçını da gol yemeden tamamladı.

Sarı-lacivertliler bu süreçte Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı, Eyüpspor'u 8-0 ve Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Oğuz Aydın'dan 7 dakikada 1 gol ve 1 asist

Karşılaşmaya 80'inci dakikada dahil olan Oğuz Aydın, kısa sürede skora katkı sağladı. Genç futbolcu, 83'üncü dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı golün asistini yaparken, 87'nci dakikada da maçın üçüncü golünü kaydetti.

Bu sezon 13 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 3 asistlik performansa ulaştı.

İrfan Can Kahveci son iki maçta 2 gol ve 2 asist yaptı

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu İrfan Can Kahveci, son haftalardaki performansıyla dikkat çekti. Çaykur Rizespor karşısında 83'üncü dakikada takımının ikinci golünü atan İrfan Can, 6'ncı haftadaki Eyüpspor maçında da 1 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Tecrübeli oyuncu, son iki Süper Lig karşılaşmasında toplam 2 gol ve 2 asiste ulaştı.